(ANSA) - MOSCA, 24 LUG - Sei persone sono morte e 32 sono rimaste ferite a seguito di un attacco missilistico ucraino contro un'azienda a Kirov. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Kirov, Аleksandr Sokolov. "Purtroppo, 32 persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco del regime di Kiev a uno stabilimento a Kirov. Sei di loro sono morte sul colpo", ha scritto il governatore su Telegram. Secondo un'analisi Osint del canale Telegram indipendente Astra, si tratterebbe dello stabilimento Avitek, che produce missili antiaerei per l'esercito russo. (ANSA).