(ANSA) - GORIZIA, 05 OTT - Questo pomeriggio, alle 17, in piazza Fiume, nel quartiere della Campagnuzza, a Gorizia, alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna, si terrà la commemorazione di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana seviziata e uccisa dai partigiani di Tito nell'ottobre 1943. La cerimonia avrà luogo accanto all'edicola dedicata alla Madonna, a poca distanza da via Norma Cossetto. La commemorazione è organizzata dal comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la cui presidente, Maria Grazia Ziberna, leggerà la "Preghiera per le vittime delle foibe", scritta dal vescovo monsignor Antonio Santin. Il legame di Gorizia con la figura di Norma Cossetto ha radici profonde. Norma visse infatti in città una parte importante della sua giovinezza: dai dieci ai diciannove anni frequentò qui le scuole, fino al conseguimento della maturità al liceo classico. Nell'atrio dell'istituto una targa riporta la motivazione della Medaglia d'oro al merito civile conferitale nel 2005, mentre all'esterno dell'edificio un pannello ne ricorda la figura. Anche la scelta del luogo della commemorazione richiama questo legame. Nel quartiere della Campagnuzza, un tempo Villaggio dell'Esule, nel febbraio 2009 Gorizia fu una delle prime città italiane a dedicarle una via, alla presenza di Licia, sorella di Norma. (ANSA).