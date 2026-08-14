(ANSA) - GORIZIA, 14 AGO - "Gorizia è sempre più bella, accogliente e verde, ricca di spazi: la graduatoria nazionale ci premia meritatamente". Lo ha dichiarato il sindaco Rodolfo Ziberna, commentando il primato nazionale della città per superficie di verde fruibile. I dati ufficiali Istat, rielaborati da Openpolis e dal Sole 24 Ore, certificano la leadership di Gorizia in Italia per sostenibilità urbana e qualità della vita. L'analisi pone il capoluogo isontino al primo posto in Italia per verde fruibile per minore. La città vanta oltre 1.000 m² di spazi verdi per ciascun residente sotto i 18 anni. Restando in Fvg, Pordenone si classifica seconda a livello nazionale con 705 m² per minore. Il primato goriziano si estende alla popolazione totale: le rilevazioni del Sole 24 Ore/Istat indicano Gorizia ai vertici nazionali per verde urbano fruibile pro capite. La città offre tra i 138 e i 140 m² di verde per abitante, contro una media nazionale di 22 m². Pordenone — già designata Capitale Italiana della Cultura 2027 - si posiziona stabilmente tra le prime dieci città italiane con circa 110 m² per abitante, confermando l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. La città sull'Isonzo dispone inoltre di numerosi parchi e aree verdi, tra cui la Valletta del Corno, il parco Coronini, quello del Castello, del Municipio e dell'Isonzo, oltre ai Giardini di Corso Verdi e al Parco della Rimembranza. (ANSA).