(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Nel 2025 sono state comunicate dalle imprese alla presidenza del Consiglio dei ministri a titolo di notifica e prenotifica, 1.081 operazioni, nell'ambito dell'attività di Golden power in sensibile aumento rispetto all'anno precedente. Le notifiche, in particolare, hanno registrato un incremento di oltre un terzo (circa il 37 per cento) rispetto all'anno precedente, quando erano già aumentate di quasi il 15 per cento su base annua. "Tale accelerazione, inedita nei volumi, avviene in concomitanza di mutamenti in corso nel contesto economico internazionale e si inserisce in una tendenza di crescita delle attività golden power negli ultimi anni". E' quanto si legge nella Relazione alle Camera della presidenza del Consiglio sull'attività della Commissione Golden power. Nel 2025 il Governo ha esercitato i poteri speciali in 46 occasioni, delle quali solo 2 procedimenti si sono conclusi con l'opposizione all'operazione notificata. "Nei restanti casi, 29 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali con condizioni o prescrizioni, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Inoltre, 21 piani annuali 5G o relativi aggiornamenti sono stati approvati, di cui 15 con l'apposizione di specifiche prescrizioni. In particolare, 404 notifiche si sono concluse con delibere di non esercizio dei poteri speciali, assunte direttamente dal Gruppo di coordinamento e senza delibera del Consiglio dei ministri (di cui 2 con raccomandazioni). Tra queste, 78 hanno riguardato operazioni attuate all'interno del medesimo gruppo societario. Infine, 443 notifiche si sono concluse con una decisione di non applicabilità della normativa. Conseguentemente, quelle rientranti nell'ambito di applicazione sono pari al 51 per cento del totale. (ANSA).