(ANSA) - BERLINO, 30 LUG - Gli utili della Bmw stanno crollando. Nel secondo trimestre, il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di Bmw, Milan Nedeljkovic, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. (ANSA).