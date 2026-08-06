(ANSA) - WASHINGTON, 06 AGO - Gi Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a sei cittadini cubani, tra cui uno residente in Cina e un altro in Russia, e cinque entità con sede sull'isola. Lo ha annunciato il dipartimento del Tesoro americano sul suo sito. Tra questi c'è anche il vice ministro delle forze armate Roberto Legra Sotolongo. Altri due cittadini cubani, già precedentemente sanzionati, sono stati colpiti da ulteriori misure. Sanzionate anche diverse imprese legate al settore della difesa. (ANSA).