(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - I rappresentanti degli studenti liceali francesi, in agitazione da settimane contro il sistema ParcourSup di selezione, il numero troppo alto di allievi per classe e la mancanza di mezzi, sono stati ricevuti oggi dal presidente Emmanuel Macron. Alla fine dell'incontro all'Eliseo, hanno lanciato un appello a "continuare la mobilitazione" fino all'annuncio di misure concrete, le prime delle quali sono attese lunedì in occasione di un incontro degli studenti con il primo ministro, Sébastien Lecornu. I ragazzi si sono detti globalmente "soddisfatti" dell'ascolto da parte del capo dello stato delle loro rivendicazioni. Macron ha promesso loro un "ripensamento" di ParcourSup nell'ambito di discussioni avviate questa settimana sul tema spinoso della piattaforma per l'accesso agli studi universitari, mentre gli studenti ne chiedono sempre "l'abrogazione". (ANSA).