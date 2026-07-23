(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 23 LUG - Gratitudine per la "costante attenzione" con cui viene accompagnata la "vita ecclesiale e sociale" dell'Italia e l'affidamento ai suoi santi patroni, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. Così Papa Leone XIV si rivolge al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, in un telegramma inviato oggi, in occasione del suo 85.mo compleanno. Un augurio che, recita ancora il testo, si accompagna alla benedizione apostolica impartita ai familiari, ai collaboratori e alla stessa "cara Italia". Lo scrivono i media vaticani. (ANSA).