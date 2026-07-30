(ANSA) - MADRID, 30 LUG - "Ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Migliaia di migranti sono in strada e vagano senza sapere dove andare". E' la voce dei residenti di Ceuta a raccontare la dimensione che la crisi sta raggiungendo in queste ore. I tesimoni descrivono l'inquietudine per il dramma umano e la situazione di insicurezza che si va creando. "Siamo preoccupati per noi, ma anche per loro, molti arrivano feriti per le traversate a nuoto", raccontano. Le autorità iberiche non danno stime ufficiali dei migranti entrati nell'enclave che sarebbero migliaia: "La valanga umana raggiunge già i 5 chilometri alla frontiera", secondo la corrispondente di Tve. (ANSA).