(ANSA) - CAGLIARI, 02 LUG - "Su Cala Finanza abbiamo avuto ragione. La Sardegna ha avuto ragione. Il Governo ha provato a decidere al posto nostro ma ha dovuto arrendersi all'evidenza e fare un passo indietro, revocando l'autorizzazione Zes". La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde commenta così la notizia del provvedimento con cui questa mattina il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha revocato l'autorizzazione precedentemente accordata a Tavolara Bay. "Fin dal primo giorno abbiamo difeso la nostra posizione in ogni sede istituzionale - spiega la governatrice - Lo abbiamo fatto perché sapevamo che erano in gioco principi fondamentali: il rispetto del nostro territorio, del Piano Paesaggistico Regionale e delle competenze che lo Statuto speciale attribuisce alla Sardegna". "Non è mai stata una battaglia contro gli investimenti o contro lo sviluppo: vogliamo progetti seri, sostenibili, capaci di creare lavoro e opportunità per i sardi. Le regole valgono per tutti e le procedure straordinarie non possono diventare scorciatoie: per questo continueremo a farle rispettare. E ogni volta che qualcuno proverà a decidere al posto nostro, troverà una Regione pronta a difendere, con determinazione e a schiena dritta, i diritti e la dignità della nostra Isola", conclude Todde. (ANSA).