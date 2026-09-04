(ANSA) - NEW YORK, 04 SET - La giuria chiamata a deliberare sul caso di Lindsay Clancy, la mamma che ha ucciso i tre figli, "non è in grado" di raggiungere un verdetto. Lo riportano i media americani citando la comunicazione dei giurati alla corte. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo: "Non penso di avere altra scelta che dichiarare l'annullamento del processo", ha detto Sullivan. I giurati hanno deliberato per oltre sei giorni senza riuscire a trovare il consenso su un caso che ha incollato l'America alla tv e ha acceso il dibattito sulla depressione e la psicosi post-partum. (ANSA).