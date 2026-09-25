(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il giudice del Tribunale del Lavoro di Roma si è riservato di decidere sul ricorso d'urgenza presentato dai legali di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report. Al termine dell'udienza il giornalista ha lasciato il tribunale in auto senza rilasciare dichiarazioni. Presente in Tribunale anche il direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini che uscendo ha spiegato: "Ero venuto qui come persona informata sui fatti se il giudice avesse voluto sentirmi". Ma, secondo quanto si apprende, non è stato ascoltato in udienza stamattina. "Il giudice è in camera di consiglio" ha spiegato l'avvocato Maurizio Santori, uno dei legali che rappresenta la Rai. "Deciderà se fare una prova orale", ossia se sentire testimoni, "o darci un termine per note per esplicitare meglio le nostre difese". Ad accompagnare l'ex conduttore di Report il collegio dei giuslavoristi, composto dai professori Franco Focareta e Franco Scarpelli e dall'avvocato Stefano Rossi, che operano all'interno del più ampio team di legali coordinato dal professor Roberto De Vita. (ANSA).