(ANSA) - LISBONA, 14 AGO - Il presidente della Federazione portoghese di ciclismo, Cândido Barbosa, ha annunciato che il Giro del Portogallo deve proseguire, malgrado la morte del ciclista 19enne Finlay Tarling, colpito da un'automobile mentre correva l'ottava tappa tra Melgaço e Fafe, Nord del Portogallo, nel pomeriggio di venerdì. "Chiedo a tutti gli atleti di trovare la forza per portare a termine gli ultimi due giorni del Giro del Portogallo", ha detto Barbosa, che ha definito questo momento come il più duro della sua vita legata al ciclismo. Intanto è arrivata una ricostruzione più chiara dell'incidente: il gallese Finlay Tarling era rimasto molto indietro rispetto agli altri concorrenti a causa di un problema tecnico e stava cercando di recuperare il terreno perso. All'improvviso ha trovato sul suo percorso un veicolo commerciale che viaggiava contromano e lo ha travolto. Resta ancora da spiegare come sia stato possibile che una vettura estranea alla comitiva della gara si sia trovata su quella strada. (ANSA).