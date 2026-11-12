(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'editore Hearst Italia nomina Giovanni Audiffredi nuovo direttore responsabile di Harper's Bazaar Italia. Audiffredi, il cui incarico decorre da gennaio 2027, assicurerà anche la continuità di gestione di Esquire e Mh Men's Health, proseguendo l'azione di responsabilità fino alla nomina di un nuovo direttore per le testate. Giovanni Audiffredi è entrato a far parte del team di Hearst Italia il 1 gennaio 2024, come direttore di Esquire, con un impatto immediato e consistente sul successo del brand, che oggi è la piattaforma leader del mercato maschile. Ne ha ridisegnato l'identità e ne ha ampliato il perimetro di azione: print, digital, eventi-esperienze; con una costante crescita del fatturato e della redditività della testata. A giugno 2025 ha assunto anche la direzione di Mh - Men's Health, l'ha trasformato in una piattaforma lifestyle e-sport, rivitalizzato la traiettoria del business, costruendo credibilità e immagine con una visione innovativa. Esquire e Mh Italia sono diventate due case history di successo e punto di riferimento anche all'interno del network internazionale delle testate del gruppo Hearst. Ora Audiffredi avrà modo di dedicare la propria competenza editoriale al servizio del percorso di crescita già in corso per Harper's Bazaar, leader del fashion luxury sul mercato italiano, attraverso la costruzione di un percorso di sviluppo multimediale che si poggerà sulla grande qualità dei contenuti già espressa fino ad oggi. Giacomo Moletto, ceo Hearst Italia: "Giovanni prende il timone della piattaforma editoriale che più è cresciuta negli ultimi anni in Italia. In soli 4 anni si è affermata come leader nella sua categoria con un percorso di crescita impressionante, basato su qualità ed eccellenza. Sono certo che saprà utilizzare queste leve per iniziare una nuova fase di ulteriore crescita a ampliamento del perimetro di attività di questo fantastico brand". Giovanni Audiffredi spiega: "È un incarico che assumo con grande rispetto per il percorso fin qui realizzato. Sono consapevole del peso specifico del mezzo e della sua rilevanza. Mutatis, mutandis. Assistiamo quotidianamente a cambiamenti degli equilibri nell'industria della moda, in tutte le sue espressioni. In questo contesto Harper's Bazaar ha una responsabilità sistemica: è precursore, ricettore, istigatore e messaggero. Grazie al sostegno dell'editore svilupperemo l'intera piattaforma, daremo vita a nuove iniziative, creeremo valore e cultura per il pubblico e per gli investitori". (ANSA).