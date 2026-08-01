(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 AGO - Saranno più di 2.500 i giovani che ad Assisi parteciperanno al GO! Franciscan Youth Meeting, il grande incontro internazionale promosso nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo Centenario del Transito di San Francesco. Come nel 1221, quando migliaia di frati si radunarono attorno a san Francesco nel "Capitolo delle Stuoie", la città umbra tornerà ad essere il luogo in cui i partecipanti si metteranno in cammino verso la Porziuncola. Dal 3 al 6 agosto giovani provenienti da tutta Europa e dal mondo "rivivranno quello spirito di fraternità che San Francesco volle per i suoi frati, trasformandolo in un grande incontro internazionale dedicato alle nuove generazioni" viene spiegato in una nota del Sacro Convento. Sarà un vero cammino spirituale nel luogo in cui san Francesco comprese la propria vocazione offrendo ai partecipanti l'opportunità di interrogarsi sulle grandi sfide del nostro tempo alla luce del Vangelo e del carisma francescano. Il cuore dell'incontro sarà rappresentato dai nove workshop tematici e dai successivi laboratori partecipativi, dedicati a temi quali pace, ecologia integrale, economia fraterna, arte, comunicazione, giustizia sociale, vocazione e fraternità, attraverso i quali i giovani saranno chiamati non solo ad ascoltare, ma a diventare protagonisti del confronto e della costruzione di una "carta missionaria" da riportare nei propri Paesi. Il momento più atteso sarà giovedì 6 agosto, quando Papa Leone XIV raggiungerà Santa Maria degli Angeli per incontrare i giovani e presiedere la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. (ANSA).