(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia di Rimini sud, nella notte tra il 5 e il 6 luglio, da parte di un giovane residente in città, conosciuto in vacanza. Il ragazzo, incensurato, è indagato a piede libero per violenza sessuale e respinge le accuse. Lo riportano il Corriere di Romagna e il Resto del Carlino. Secondo la ricostruzione riportata dai due quotidiani, i due gruppi di amici — la 18enne con due amiche, il giovane con altri ragazzi — si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in una discoteca cittadina, dove tra i due c'erano stati baci ed effusioni notati dai presenti. Usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia di uno stabilimento balneare: qui, secondo la versione della ragazza si sarebbe consumata la violenza. La giovane, tornata sconvolta dalle amiche, ha denunciato subito l'accaduto alla polizia. L'indagato sostiene invece che il rapporto sia stato pienamente consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli agenti. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne, che vive all'estero, prima di un eventuale dibattimento. Sono già stati sentiti gli amici di entrambi e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte nell'area. (ANSA).