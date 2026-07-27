(ANSA) - SALERNO, 27 LUG - Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Ridha Rahmounim, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi 'Luca' Esposito ad Eboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno per l'uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio ha contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere. (ANSA).