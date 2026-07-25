(ANSA) - EBOLI, 25 LUG - È un 26enne, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito , il giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli (Sa). Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele. Per giorni gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini delle poche telecamere presenti in zona ed hanno ricostruito il percorso fatto dalla vittima con la sua auto tra sabato e domenica scorsi. (ANSA).