(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "La Guardia di Finanza, che ringrazio, ha fatto un imponente lavoro con grandi risultati contro la pirateria. Incomprensibili le critiche e le polemiche". Così in una nota il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sul contrasto alla pirateria televisiva. "Colgo l'occasione per precisare che ho chiesto a Gdf e Agcom - aggiunge il ministro - un approfondimento per la piena applicazione dell'articolo 9 del cosiddetto decreto Dignità che prevede il divieto di pubblicità alle scommesse sportive in qualsiasi forma". (ANSA).