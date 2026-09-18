(ANSA) - DUBLINO, 18 SET - "Non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia e per la Repubblica italiana". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura Ue per disavanzo eccessivo. "Non è una decisione che prendiamo noi: è una decisione che prende l'Istat", ha sottolineato citando l'allenatore Boskov: "Il rigore è quando l'arbitro fischia". Il dato Istat di revisione del deficit sul Pil 2025 è atteso il 22 settembre. Per l'uscita dalla procedura Commissione e quindi Consiglio esamineranno quindi il dato che sarà recepito da Eurostat. Poco prima, intervenendo in videocollegamento all'evento 'Portofino Talks 2026', Giorgetti aveva puntualizzato che "la vicenda della procedura di infrazione non è tanto che si decide qua" all'Ecofin, "in realtà è l'Istat che dovrà dare i suoi dati. Noi aspettiamo, sappiamo che l'istituto di statistica agisce con assoluta indipendenza rispetto alle - diciamo così - dimensioni politiche, quindi prenderemo atto delle loro decisioni". (ANSA).