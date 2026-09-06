(ANSA) - CERNOBBIO, 06 SET - "Avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita indicando lo 0,6%, per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi all'1%, al di sopra delle previsioni contenute nei documenti programmatici". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti parlando al Forum Teha di Cernobbio. "Sul tema delle retribuzioni non ci può essere solo il governo, che può fare la sua parte in termini di incentivi fiscali e contributivi, ma ci devono essere anche gli imprenditori, che devono vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo", ha aggiunto. (ANSA).