(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Permangono rilevanti fattori di rischio", a partire dagli elevati prezzi dell'energia. "In questo scenario la prudenza conti non è un vincolo fine a se stesso, ma una condizione per preservare gli spazi di intervento necessari ad affrontare le difficoltà". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla manovra. "Il primo asse della manovra è costituito dal sostengo alle famiglie e ai lavoratori", ha aggiunto. La manovra "conferma la linea politica di coniugare il sostegno all'economia" con la responsabilità di garantire "la sostenibilità delle finanze pubbliche". (ANSA).