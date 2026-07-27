(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'altro articolo del decreto approvato oggi dal cdm, "che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo che erano in fase di avanzata definizione e che adesso dovranno essere aggiornate in base alla sentenza che è intervenuta". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il cdm. "Per quanto riguarda l'Ilva, le sentenze sono sentenze, valgono per tutti e la sentenza mi sembra assolutamente chiara con l'ordine della chiusura dell'area a caldo, è questo è un fatto su cui stiamo ragionando, domani c'è un incontro con i sindacati, ma questo è un fatto che stravolge - se vogliamo dirla tutta - una fase di cessione che era abbastanza avanzata direi prossima alla definizione con la controparte e che in questo momento cambia completamente le condizioni della vicenda", ha osservato Giorgetti. (ANSA).