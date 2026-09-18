(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sull'energia "noi abbiamo già mandato la lettera per avviare la procedura della deroga al patto con il riferimento alle spese dell'energia, l'ammontare massimo che ci spetta è dello 0,6%, credo che la Commissione sarà aperta a concederci questo spazio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in collegamento da Dublino con l'evento 'Portofino Talks 2026'. Giorgetti ha quindi detto di aver fatto un intervento all'Eurogruppo per richiamare gli altri Paesi su quella che lui considera una vera "emergenza". "Questo è un weekend che cade in un periodo economicamente e politicamente molto complicato a livello globale ed europeo europeo. Abbiamo appena finito una sessione dell'Eurogruppo dove naturalmente si trattano dei temi della competitività europea, della necessità di investire nell'intelligenza artificiale, di essere in grado di recuperare il gap che ci separa dagli Stati Uniti e dalla Cina. Io ho sostenuto che sono cose molto importanti ma vi dico che ho fatto un intervento anche abbastanza netto e diretto rispetto alla realtà che stiamo vivendo oggi nell'economia del Vecchio continente che anche in Italia soprattutto sotto l'aspetto dello shock" energetico "che è derivato dalle crisi Ucraina e dal Medio Oriente, ha spiegato il ministro. "Uno shock che si è manifestato sicuramente per tutte le famiglie nell'incremento del prezzo dei carburanti ma che in prospettiva - ha aggiunto - a breve si rifletterà inesorabilmente sulle bollette delle famiglie e delle imprese". (ANSA).