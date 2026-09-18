(ANSA) - BRUXELLES, 18 SET - "I risparmi su prestiti che l'Italia ha avuto con il Pnrr sono soldi nazionali, non risorse europee". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a margine dell'Eurogruppo sulla copertura del provvedimento per l'abolizione del bollo per alcuni veicoli. "Sono risorse del bilancio dello Stato: il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio ritengono", ha aggiunto. A proposito dell'abolizione del bollo auto, intervenendo in videocollegamento a 'Portofino Talks 2026', il ministro ha sottolineato che "sicuramente è un passo che proseguirà e abbiamo intenzione di renderlo strutturale, però vorrei osservare che abbiamo fatto tantissimo anche negli anni scorsi sul cuneo fiscale e contributivo nell'ordine diversi miliardi: mi rendo conto che questo non è stato esattamente percepito. Ha fatto più clamore l'eliminazione del bollo rispetto ai 40-50 miliardi di riduzione di tasse e contributi". "Ma questo non è un problema - ha aggiunto - noi andiamo avanti con la nostra linea nella direzione che abbiamo tenuto e l'obiettivo è di chiudere nella legislatura raggiungendo il maggior numero possibile di risultati coerenti col nostro programma elettorale". (ANSA).