(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Il recente aumento dei tassi da parte della Bce, per contrastare l'inflazione, per chi è indebitato, come famiglie imprese e anche per lo stato comporta maggiori oneri". Lo ricorda il ministro dell'economia iancarlo Giorgetti in collegamento alla festa dell'Udc sottolineando come "in quesi momenti, con l'aumento dei tassi di capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito, e avere la fiducia dei mercati e risparmiatori per collocarlo". " Ci avviciniamo a quella che forse è l'ultima legge finanziaria con un grande spirito di responsabilità e la consapevolezza che dobbiamo cercare di aiutare e promuovere lo sviluppo per andare incontro a quelle classi sociali e ceti che finora non hanno avuto l'attenzione che meritavano. E soprattutto dobbiamo fare una sorta di inventario delle misure adottate e come incidono perché c'è il rischio di duplicare misure su alcune classi di reddito ed escluderne altre. Questo deve essere riconsiderato". E la proposta del ministro di una flat tax del 5% sugli aumenti di stipendio per i giovani "sarà discussa nell'ambito della coalizione". E' una delle idee messe sul tavolo", ha rilevato il ministro, e che "affronteremo nelle prossime settimane quando si discuterà la Manovra (ANSA).