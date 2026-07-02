(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "A fronte del minore rischio-paese, gli investimenti in titoli di stato italiani da parte delle vostre imprese sono ulteriormente scesi nel 2025 sia in percentuale sia in valore assoluto". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in video collegamento con l'assemblea di Ania. "Quest'ultimo dato e' ancora più rilevante considerato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto, a ben oltre 1.100 miliardi di euro", ha specificato il ministro. "Questa riduzione si contrappone all'interesse crescente che abbiamo registrato nello stesso periodo sia da parte del mercato retail, sia dagli investitori esteri", ha specificato Giorgetti. (ANSA).