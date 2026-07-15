(ANSA) - CUNEO, 15 LUG - Dopo cinque anni di processi si attende in giornata la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. Roggero è difeso dall'avvocato Stefano Marcolini, coadiuvato dall'analista di difesa Sergio Novani. In un ultimo appello video, pubblicato ieri suo profilo Facebook, l'orafo lamorrese, oggi 72enne, è apparso provato: "Questa attesa ci sta logorando, non ne possiamo più. Da anni stiamo sopportando questo supplizio che non abbiamo voluto". "Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per noi finora, - conclude rivolto ai suoi sostenitori - se volete fare ancora qualcosa vi chiedo una preghiera". A ribadire la sua solidarietà, con un post, ieri il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini: "Ci sono passato anche io e so bene purtroppo cosa vuole dire aspettare per mesi, per giorni, per ore la sentenza finale dei giudici della Corte di Cassazione che hanno in mano la tua vita e la tua libertà. Forza Mario!". (ANSA).