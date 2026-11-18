(ANSA) - LIPARI, 18 NOV - Ginostra, la piccola frazione di Stromboli, nelle Eolie, ha un nuovo abitante: è nato all'ospedale di Patti, Nour, figlio di Monica Abbate e Rafik Bazine e fratellino di Aysha, la piccola scolara di sei anni, per la quale, dopo oltre un ventennio, è stata riattivata, quest'anno, la scuola elementare nel borgo. A Ginostra i residenti sono una trentina. La vicenda aveva riportato l'attenzione sulle difficoltà dei piccoli centri delle isole minori, dove il calo demografico e l'isolamento mettono a rischio servizi essenziali, a cominciare da quelli scolastici. (ANSA).