(ANSA) - ROMA, 22 OTT - L'Italia brilla a New York, grazie a 'Passa dal BSMT', il podcast molto amato in Italia e uno dei più seguiti per follower complessivi grazie agli incontri sensazionali, umani ed emotivi di Gianluca Gazzoli, stato scelto dal gruppo internazionale Spotify come miglior vetrina e prodotto di successo del nostro Paese. Puntata dopo puntata, 'Passa dal BSMT' non solo ha conquistato le piattaforme ed il pubblico ma anche numeri, successi e record senza precedenti, facendolo diventare un vero e proprio editore indipendente capace di divulgare; risultati che hanno portato Gazzoli a diventare nel corso degli anni anche un volto trasversale amato da intere generazioni e target differenti, portandolo sino al Festival di Sanremo lo scorso febbraio ed aprendolo ad un futuro anche televisivo tutto ancora da scrivere, oltre ad essere uno dei volti di punta di Radio Deejay. È sempre un successo di tutti quando un giovane, italiano, partito dalla provincia, non solo ha costruito un'azienda ed un punto d'incontro e scambio, ma riesce ad entrare nel cuore delle persone, grazie alla sua autenticità per poi essere selezionato dalle principali major come esempio di "think different". Gazzoli, classe 1998, podcaster, conduttore radiofonico e televisivo, volato in America con sua moglie Sara e le sue figlie Rachele e Carola, commenta così sui social l'evento: "New York è sempre stata la città su cui ho proiettato i miei sogni. Oggi su un Billboard di New York, tra icone di Hollywood, star della musica e trailer cinematografici, c'è la mia faccia, ci siamo noi. Il BSMT, la nostra realtà". E aggiunge: "Una cosa costruita interamente da noi, in modo indipendente, con cura e passione, partita da un seminterrato e arrivata fin qui. Spero possa essere un segnale per chi insegue qualcosa, per non mollare e restare coerenti con la propria visione". 'Passa dal BSMT' ha creato, giorno dopo giorno, un formato riconoscibile e un linguaggio di conversazione unico, un'identità forte che trova conferma anche nei numeri raccolti in cinque stagioni e oltre 370 episodi. Cifre che l'hanno portato a oltre 2 milioni di ascolti mensili e 3 milioni di download su Spotify, più di 22 milioni di visualizzazioni al mese su YouTube (dove il canale sfiora quasi 1 milione d'iscritti) e una fanbase social di quasi due milioni e mezzo di follower complessivi tra YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. La sesta stagione è appena partita, ma nel corso di questi primi cinque anni di vita Gianluca Gazzoli ha ospitato un parterre eclettico di personalità italiane e internazionali. Si sono avvicendati ai microfoni del BSMT campioni dello sport del calibro di Charles Leclerc, Sofia Goggia, Stefano Domenicali, Julio Velasco e Mondo Duplantis; icone dello spettacolo e della musica come Jovanotti, Laura Pausini, Gianni Morandi, Damiano David, Tiziano Ferro, Ornella Vanoni e Paolo Sorrentino; grandi firme del giornalismo e della televisione come Alberto Angela, Fabio Fazio, Milena Gabanelli, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Carlo Conti, Antonella Clerici, Stefano De Martino e Luciana Littizzetto; oltre a figure di riferimento della cultura, della scienza e dell'impresa tra cui Alessandro Barbero, Samantha Cristoforetti, Roberto Saviano, Luciano Floridi, Luca Parmitano, Oscar Farinetti e Nerio Alessandri. (ANSA).