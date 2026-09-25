(ANSA) - CATANIA, 25 SET - E' in corso a Giarre una perquisizione, da parte dei carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania e del Ris di Messina, nell'abitazione di Tony Proietto, l'uomo indagato per l'omicidio di Noemi Impellizzari la 33enne trovata impiccata nella sua casa il 23 agosto scorso. Il decreto è stato emesso dalla Procura di Catania che ha disposto anche la perquisizione dell'auto della vittima dopo che la madre della 33enne, Sara Sturiale, ha denunciato la presenza di un indumento in una sua vettura che non apparteneva a sua figlia Noemi. "Non so niente - ha detto Sara Sturiale parlando con i giornalisti - è mia figlia e ho saputo che c'era la macchina qui davanti e sono venuta a vedere, perché noi non abbiamo più pace". ll legale di Proietto, l'avvocato Ivan Siragusa, ha confermato che la perquisizione è in corso "nell'abitazione e le pertinenze adiacenti alla casa" e che si sta procedendo "con la massima disponibilità". "Stanno ispezionando già il primo immobile - ha aggiunto - e quindi adesso mi sto spostando su Riposto perché c'è l'altro accertamento irripetibile". Il riferimento, in quest'ultimo caso, è all'auto della mamma di Noemi. (ANSA).