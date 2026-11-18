(ANSA) - CATANIA, 18 NOV - "Io non ho nessuna preoccupazione, andrò a dire ai magistrati solo quello che so. Noemi era una persona gentile e farla passare per quello che non era non mi sembra giusto. Io ho solo il rimorso di non averla raggiunta la sera della telefonata. Non ho idea di chi possa averla uccisa, dentro di me ho dei dubbi ma non riesco ad avere un'idea precisa. Io voglio solo che venga fuori subito la verità". Lo ha detto Tony Proietto, 46 anni, unico indagato nell'inchiesta sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata nel suo appartamento a Riposto (Catania), il 23 agosto scorso, prima di essere interrogato dalla sostituta procuratrice Daniela Rapisarda, titolare del fascicolo d'inchiesta. Ad accompagnare Proietto, nella sede del comando provinciale dei carabinieri di Catania, è l'avvocato difensore Ivan Siragusa. Proietto è indagato per omicidio. Le indagini mirano a scoprire se la donna si sia suicidata impiccandosi, come avrebbe detto in una videochiamata a Proietto, o se sia stata uccisa e poi l'assassino avrebbe inscenato il falso suicidio. (ANSA).