(ANSA) - CISTERNA DI LATINA, 12 AGO - Giallo vicino a Latina dove due anziani coniugi di quasi novant'anni sono stati trovati morti a due passi dalla loro auto, parcheggiata vicino ad un terreno di loro proprietà. La tragica scoperta è avvenuta martedì pomeriggio a Cisterna di Latina in via del Prato, fra Prato Cesarino e Borgo Podgora, nelle campagne pontine. L'allarme è scattato in mattinata, quando un figlio ha telefonato al numero unico per le emergenze, il 112, non avendo più notizie dei genitori. Poche ore dopo, nel pomeriggio, a trovare i corpi è stato un parente che si è imbattuto nella Peugeot 106 in sosta con il muso rivolto verso la carreggiata, in un tratto sterrato che conduce fino ad un piccolo gruppo di abitazioni e rimesse agricole. Vicino all'auto, con uno sportello e il bagagliaio aperto, il corpo dell'uomo, riverso a terra, e poco più avanti quello della donna, più vicino al terreno coltivato a vigneto, intestato a suo marito. Si occupano delle indagini i carabinieri della Compagnia di Latina, inizialmente con gli uomini della vicina stazione di Borgo Podgora. Sulla vicenda, la procura pontina ha aperto un'inchiesta, e nelle prossime ore verranno svolte le autopsie così da accertare le cause del decesso. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma durante gli accertamenti dei carabinieri diversi familiari e conoscenti della coppia hanno raggiunto la zona, molti dei quali certi che a causare la loro scomparsa sia stato un malore improvviso che ha colpito prima uno dei due coniugi, e poi l'altro. Tra le ipotesi anche quella di un duplice suicidio. (ANSA).