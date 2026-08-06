(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Il presidente del Parlamento iraniano ha ironizzato sul presidente americano Donald Trump che prima annuncia attacchi imponenti, salvo poi annullarli a favore di negoziati. Quella del tycoon "è una diplomazia-spettacolo che si ripete all'infinito", ha scritto Mohammad Bagher Ghalibaf su X, accusando gli Stati Uniti di "prepotenza e promesse infrante. Prendete atto della realtà e rispettate gli impegni. Non abbiamo bisogno di altra messinscena", ha affermato. Ghalibaf è stato una figura chiave nei negoziati tra Stati Uniti e Iran volti a raggiungere una pace duratura, ma ha anche spesso provocato gli Usa e Trump sui social media. A fine luglio, il presidente del Parlamento ha pubblicato un meme raffigurante un ciclista che blocca la propria ruota anteriore, accompagnandolo con il commento: "Volevano punire l'Iran. Alla fine hanno punito se stessi, facendo schizzare il prezzo del petrolio a cifre a tre zeri". (ANSA).