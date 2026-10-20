(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Quelle sulle diseguaglianze sociali "sono risposte che i giovani stanno cercando di ottenere ormai da un po'. Secondo me dobbiamo ascoltarli. È un problema che ha preso tutto il nostro Paese. Oggi riguarda non solo i giovani, ma anche i grandi. È un problema reale. E sono contento che le persone stiano scendendo in piazza a manifestare il proprio diritto e a cercare delle risposte". Lo dice Ghali al termine della proiezione di A Mare, il film di Alessandra Cutolo presentato al Maxxi per la Festa del Cinema di Roma. "Quello che stiamo vivendo oggi in questo Paese non è un problema solo per i giovani - dice - ma anche per gli altri". Quando gli chiedono cosa pensi degli eccessi di violenza durante le proteste, sottolinea che è necessario usare "questo tempo per parlare di chi sta manifestando pacificamente, perché è la vera cosa. Non distraiamoci, sono due cose ben distinte, chi sta usando la violenza e chi scende in piazza a manifestare il proprio diritto in questo momento. Non distraiamoci. Loro ci tengono concentrati sull'oggi". A Mare è un racconto corale che coinvolge un gruppo di madri e figli provenienti da Nigeria, Etiopia, Senegal, Marocco, Eritrea e Tunisia, residenti nei palazzi occupati "Spin Time" e "4 Stelle" di Roma. La narrazione segue lo svolgersi di una giornata al mare: dalla sveglia del mattino al viaggio in treno, dall'incontro con il mare fino alla scomparsa del piccolo Adonai, che attiva e rende visibile il trauma condiviso del viaggio attraverso il Mediterraneo. (ANSA).