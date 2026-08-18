(ANSA) - ROMA, 18 AGO - La Germania ha pagato il rendimento più alto dal 2011 per vendere quattro miliardi di bund trentennali, collocati tramite sindacato di banche al 3,783%. Lo riferisce la Bloomberg citando fonti a conoscenza dell'operazione. Lo scorso mese lo stesso titolo aveva già segnato il massimi di 15 anni al 3,64%. I prezzi dei titoli di Stato sono sotto pressione a livello globale, con corrispondente rialzo dei rendimenti, fra piani di spesa imponenti e pressioni inflazionistiche. La scorsa settimana il treasury statunitense trentennale ha raggiunto il massimo di rendimento di un quarto di secolo, e il decennale ha segnato un nuovo massimo dal 2007. (ANSA).