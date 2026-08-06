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(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Generali chiude i primi 6 mesi dell'anno con un utile netto rettificato in crescita del 13,7% sopra i 2,5 miliardi di euro, che coincide quasi con il risultato netto, cresciuto del 17,9%. I premi lordi salgono del 5,8% a 53,42 miliardi, mentre il Combined Ratio, che indica il rapporto tra sinistri, spese e premi, sale dal 91 al 95%. In crescita del 4,9% le masse amministrate a oltre 944 miliardi, mentre l'indice di solvibilità (solvency ratio) scende dal 219 al 216%. (ANSA).