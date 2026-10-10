(ANSA) - TRIESTE, 10 OTT - "Gli scenari internazionali sono cambiati, la guerra è cambiata, anche con la tecnologia. Ma noi non rinunciamo ai nostri valori: sarà sempre un uomo a decidere la vita o la morte di un altro uomo". Lo ha detto il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito di un incontro promosso sulla nave Vespucci. Oggi "la tecnologia gioca un ruolo fondamentale, penso ai droni e ad altri dispositivi sempre più impiegati, ad esempio nella guerra in Ucraina. I nostri soldati sono sempre più preparati anche sul fronte delle tecnologie ma per noi l'uomo sarà sempre al centro". (ANSA).