(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 25 AGO - Hanno compiuto 18 anni da pochi giorni e hanno subito scelto di donare il sangue. Sono Olimpia e Cesare, gemelli residenti a Taverne di Corciano, iscritti all'Avis locale e cresciuti in una famiglia di donatori. E da loro arriva anche un invito rivolto soprattutto ai loro coetanei a fare "un gesto fondamentale". A riferire la loro storia è il Comune che parla di una scelta arrivata praticamente insieme alla maggiore età e che i due giovani raccontano con parole semplici. "A te non costa nulla, ma per qualcuno può essere tutto", spiega Olimpia. "Aiutare gli altri è un sentimento che mi sento dentro", aggiunge Cesare. I due giovani sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Lorenzo Pierotti, insieme al vicesindaco Sara Motti, che ha voluto ringraziarli e consegnare loro un gagliardetto della Città di Corciano come riconoscimento per il valore del loro gesto. "Storie come quella di Olimpia e Cesare - sottolinea il sindaco - ci ricordano quanto siano capaci i nostri giovani di sorprenderci positivamente. A soli 18 anni hanno scelto di dedicare qualcosa di sé agli altri, senza chiedere nulla in cambio. Il loro è un messaggio potentissimo, che merita di essere raccontato soprattutto ai loro coetanei". Olimpia e Cesare sono figli di donatori e hanno quindi respirato fin da piccoli il valore della donazione, trasformando quell'esempio familiare in una scelta personale non appena raggiunta la maggiore età. (ANSA).