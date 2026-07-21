(ANSA) - VADO LIGURE, 21 LUG - I militari del Comando Provinciale di Savona, con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, e i funzionari del Sezione Antifrode dell'Ufficio Adm Liguria 3 di Savona, a poco tempo da un precedente sequestro della stessa natura hanno individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 Kg di cocaina purissima. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane, all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Questo ultimo sequestro di cocaina rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore, al dettaglio, stimato intorno ai 250 milioni di euro. (ANSA).