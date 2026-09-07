(ANSA) - MILANO, 07 SET - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque in merito allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande che fra venerdì e sabato scorsi ha creato una scia di oli esausti di 28 chilometri, da Magenta a Milano. L'indagine, a carico di ignoti, è coordinata dalla pm Giulia Floris con la supervisione del procuratore Marcello Viola. Il reato finora ipotizzato, da quanto si è saputo, è generico e provvisorio. Quando arriveranno le prime relazioni e gli esiti delle prime analisi si potranno definire in modo più specifico le contestazioni e accertare le cause dell'episodio. Il sospetto è che alla base ci sia stato un atto doloso. Della vicenda se ne stanno occupando la polizia locale di diversi comuni, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Magenta. (ANSA).