PHOTO
(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Gira in negativo il gas naturale, ma si mantiene sopra i 61 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,34% a 61,22 euro al MWh mantenendosi sui massimi delle ultime 3 settimane, anche se al di sotto del picco di 63,65 euro toccato lo scorso 24 luglio. Pesa lo stallo dei negoziati sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, con la minaccia del presidente Usa Donald Trump di" bombardare senza pietà" il sultanato qualora si dovesse "mettere di mezzo" nel conflitto con l'Iran. (ANSA).