(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Non è una notizia che ci cade dal cielo. Speriamo di andare in aula il prima possibile per risolvere tutto". Così Andrea Sempio, unico indagato in concorso nel nuovo filone di inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, ha commentato la richiesta della Procura di Pavia di rinvio a giudizio. Lo ha fato ai microfoni di "Quarto Grado" condotto da Gianluigi Nuzzi su Retequattro. Sempio ha comunque ammesso di essere teso: "Paura no, tensione sì, perché il momento è quello che è". (ANSA).