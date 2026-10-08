(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Si saprà settimana prossima, forse già lunedì, quali e quante memorie verranno depositate alla Procura di Pavia dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, delitto per cui Alberto Stasi è già stato condannato definitivamente e sta finendo di espiare 16 anni di carcere. Dopo la nuova e seconda chiusura dell'inchiesta a carico del 38enne e il deposito degli atti avvenuti lo scorso 28 settembre, i suoi difensori, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno incaricato il pool dei loro consulenti, ciascuno per il suo 'argomento', di valutare le nuove relazioni allegate, come quella dell'antropologa forense Cristina Cattaneo e di Biagio Eugenio Leone, in cui si indica che "l'intervallo fra le prime lesioni e la morte" di Chiara "è più verosimilmente definibile nell'ordine di alcune decine di minuti, prudentemente non inferiore a circa 15-30 minuti e plausibilmente compreso fra 30 e 60 minuti, pur non essendo scientificamente definibile con maggiore precisione". E poi quella di Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli in cui si sostiene che le "dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42" risultano compatibili "con le misure del piede di Sempio". "Lunedì prossimo faremo una riunione con i consulenti - ha spiegato Cataliotti - per confrontarci e decidere su quali punti rispondere e cosa rispondere. Abbiamo tempo fino al 18 ottobre", per depositare. (ANSA).