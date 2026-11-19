(ANSA) - PAVIA, 19 NOV - "Come finirà questa storia? Alberto Stasi verrà riabilitato e Andrea Sempio sarà prosciolto. Il caso del delitto di Chiara Poggi resterà insoluto. Anche perchè io resto convinto che si sia trattato di un omicidio su commissione". Così l'avvocato Massimo Lovati, ascoltato oggi pomeriggio in Procura a Pavia come testimone nell'inchiesta per i presunti pagamenti della famiglia di Sempio, nel 2017, per garantire l'archiviazione del figlio Andrea. L'audizione dell'ex legale di Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio, accusandolo di avere ucciso Chiara il 13 agosto 2007 a Garlasco, è durata poco meno di due ore: ad ascoltarlo sono state le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, che insieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi, sotto la direzione del procuratore Fabio Napoleone, compongono il pool della Procura di Pavia che coordina le indagini sul delitto di Garlasco. Fabrizio Gallo, avvocato di Lovati, aveva annunciato prima di entrare oggi nel Palazzo di Giustizia pavese che sarebbe "stata sganciata una bomba": "Non l'abbiamo fatto, perché non c'era Napoleone - ha spiegato Gallo -. Attendiamo che ci convochi di nuovo lui per farlo". Lovati ha spiegato ai cronisti di aver risposto a domande per buona parte simili a quelle che gli erano state poste a Brescia. "Sono pronto a mettere la mani sul fuoco su Giuseppe Sempio e suo figlio Andrea. I pagamenti riguardavano le parcelle degli avvocati, non erano soldi per condizionare l'azione della polizia giudiziaria". In merito alla "consulenza Linarello" (il parere genetico redatto dal genetista forense Pasquale Linarello su incarico della famiglia di Alberto Stasi) Lovati ha ribadito di "averla avuta grazie a mie relazioni personali". Sul famoso "pizzino" trovato in casa Sempio in cui si leggono le cifre "20, 30" accanto al nome di Venditti, ha affermato che "si trattava di un appunto sulle spese di cancelleria per il decreto di archiviazione". Riguardo alle telefonate dell'avvocato Federico Soldani (uno dei legali di Sempio nel 2017, insieme a Lovati e Simone Grassi) a Sempio e all'ex luogotenente dei carabinieri Silvio Sapone, Lovati ha spiegato di "non averne mai saputo nulla". Alla domanda se non teme di essere anche lui indagato, l'ex legale di Sempio ha risposto con un sorriso: "Non temo nulla". (ANSA).