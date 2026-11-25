(ANSA) - ROMA, 25 NOV - ALESSANDRO POLITI, GARLASCO LE VERITÀ PRESUNTE. BUGIE, DISTORSIONI E FALSITÀ MEDIATICHE SUL DELITTO PIÙ 'MANIPOLATO' D'ITALIA (RAI LIBRI, 776 PAGINE E 10,99 EURO) Sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi, il dibattito pubblico continua a interrogarsi su fatti e interpretazioni. Alessandro Politi con "Garlasco. Le verità presunte" - 700 pagine di ricostruzioni, atti e analisi scientifiche con la consulenza tecnico-scientifica del generale Luciano Garofano - propone un approfondimento che ripercorre la vicenda attraverso le fonti documentali e gli elementi tecnici, offrendo al lettore nuovi strumenti per orientarsi in una storia complessa, che negli anni ha suscitato un'enorme attenzione mediatica. Al centro dell'analisi ci sono gli elementi che hanno avuto un ruolo nel procedimento giudiziario: l'ingresso nella villetta di via Pascoli di Alberto Stasi, le scarpe senza sangue, le impronte sul pavimento, la mancanza di un'impronta utile sulla porta della cantina e il tappetino dell'auto senza sangue della vittima. Il volume raccoglie citazioni dagli atti, testimonianze, accertamenti tecnici e motivazioni dei giudici per ricostruire il peso che questi elementi ebbero nel percorso processuale e nella condanna. Il libro affronta inoltre la riapertura dell'inchiesta e le questioni sollevate in merito a presunte prove nascoste, al Dna e alle modalità di svolgimento delle indagini del Ris. Anche in questo caso, il confronto con atti, verbali e documenti originali è affiancato dalle spiegazioni del generale Luciano Garofano, per approfondire le questioni tecniche e ricostruire i diversi passaggi della vicenda. Il libro del giornalista e inviato di "Chi l'ha visto?", in onda su Rai3, torna sui principali passaggi dell'inchiesta e del processo, soffermandosi su ipotesi, elementi probatori e aspetti tecnici che hanno alimentato il confronto pubblico. Punto per punto, l'autore esamina le diverse ricostruzioni emerse nel corso degli anni, mettendole a confronto con gli atti e le risultanze disponibili, con un approccio rigoroso, documentale e senza pregiudizi. Un'attenzione particolare è dedicata anche al modo in cui i singoli elementi della vicenda sono stati presentati e interpretati nel dibattito mediatico, mettendo in evidenza l'importanza di una lettura complessiva dei fatti e delle diverse fonti disponibili. Raccontare una tragedia significa anche comprenderne la complessità. "Garlasco. Le verità presunte" unisce la ricostruzione degli eventi all'analisi documentale, con oltre 600 richiami espliciti e riferimenti puntuali a documenti, date e pagine citate. Sentenze, verbali, informazioni testimoniali, perizie e consulenze diventano così strumenti per distinguere i fatti documentati dalle interpretazioni e dalle questioni ancora oggetto di discussione. Al termine di ogni capitolo, l'autore propone un riepilogo chiaro e sintetico degli elementi essenziali, distinguendo ciò che risulta accertato, ciò che è controverso e ciò che non ha trovato dimostrazione, per consentire al lettore di orientarsi più facilmente tra i numerosi passaggi dell'inchiesta. La domanda che attraversa queste pagine non è soltanto: che cosa è accaduto? È anche: come abbiamo ricostruito, interpretato e raccontato questa vicenda? (ANSA).