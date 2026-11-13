(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Indicano tutte "le fonti di prova" acquisite nel fascicolo, riassunte in 24 punti, i pm di Pavia che dieci giorni fa hanno chiesto il processo per Andrea Sempio per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi di 19 anni fa a Garlasco. Così nell'istanza di rinvio a giudizio sono citati tabulati, consulenze, informative e testimonianze dell'inchiesta. Al primo punto ci sono i tabulati della cella telefonica di Garlasco del 13 agosto 2007, quelli sull'utenza fissa di casa Poggi e le vecchie audizioni dei familiari di Chiara e degli amici del fratello. Al secondo punto altre vecchie carte delle precedenti indagini su Sempio, tra tabulati, intercettazioni e l'interrogatorio del 2017. Poi, otto consulenze elencate una ad una: quella sulle macchie di sangue, la medico-legale di Cristina Cattaneo, un'altra firmata dall'anatomopatologa con il professore Biagio Leone, quelle dattiloscopiche sulle impronte, un'altra "tecnico-calzaturiera" utile per la nota orma della scarpa, quella genetico forense sul Dna sulle unghie. E ancora una relazione informatica e un'altra in 3d. Poi, una serie di annotazioni del Racis e del Ris dei carabinieri, anche sulla traccia palmare 33, a cui si aggiungono la perizia Albani sul Dna e anche quella dattiloscopica effettuata sempre nell'incidente probatorio, così come quella sulle "impronte latenti". I pm, inoltre, danno conto delle testimonianze recenti, quelle di Marco Poggi, tre tra il 2025 e il 2026, le ultime dei suoi amici della compagnia a cui apparteneva anche Sempio, e poi ancora i verbali sul capitolo dell'operato del Ris nel 2007. Poi, si passa dall'analisi dei dispositivi informatici ai quaderni e appunti sequestrati al commesso e ai suoi genitori per chiudere con le intercettazioni ambientali a carico di Sempio e dei familiari, ma anche della famiglia Poggi, con un'informativa dei carabinieri e con "ogni altro atto contenuto nel fascicolo di indagini". Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 25 febbraio, il gup Luigi Riganti segnala anche con un "nota bene" che "la partecipazione all'udienza delle persone offese", ossia genitori e fratello di Chiara e i due zii, "è facoltativa". (ANSA).