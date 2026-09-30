(ANSA) - MILANO, 30 SET - "Ricordo questo argomento del discorso dei pedali (...) il fatto che da un prelievo è uscito il Dna e poi da altri prelievi ripetuti non è uscito niente (...) era una cosa anomala". Lo ha messo a verbale, sentito come teste davanti ai pm di Pavia, l'ex investigatore del Ris Alessandro Coli, che era vicino di "scrivania" del capitano Alberto Marino, ossia colui che nel 2007 si occupò direttamente degli accertamenti biologici sul profilo genetico sui pedali della bici di Alberto Stasi, al centro ora dei nuovi accertamenti della Procura per il mancato deposito negli atti dell'epoca, secondo l'accusa e la difesa Stasi, di due contro-analisi negative favorevoli all'ex bocconiano, dopo un primo match col profilo di Chiara Poggi. Ascoltato lo scorso 17 settembre, Coli ha parlato di questa "voce" che era "tramandata in laboratorio", ossia che "c'era un esito dubbio sui pedali (...) dove era stato ottenuto del Dna e poi non era stato più ottenuto da successivi campionamenti" e "lo ricordo come una cosa strana (...) da esperto biologo (...) questo mi lasciò più perplesso". E ha precisato: "Non so se ne parlai direttamente con Marino, però come risultato mi sembrava un po' strano non riottenere un profilo da una superficie". Se la ricordava come una "voce di laboratorio". Coli, inoltre, ha raccontato agli inquirenti che era Marino ad occuparsi delle analisi. "Era ripetuta giorno per giorno - ha spiegato - con l'avviso proprio delle attività che venivano fatte, confronto dei risultati, ed era sempre presente praticamente quotidianamente questo dottore che era per conto del Professor Giarda", ossia l'allora legale di Stasi. E poi ha fatto il nome di "Fabbri", ovvero l'allora consulente genetista della difesa Stasi. I consulenti della difesa, ha aggiunto, "secondo me entravano" nei laboratori, "facevano l'attività insieme e ricontrollavano i risultati, questo intuivo". (ANSA).