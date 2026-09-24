(di Fabrizio Cassinelli) (ANSA) - MILANO, 24 SET - C'è attesa per il deposito ai pm dell'ultima delle quattro consulenze disposte negli accertamenti integrativi dalla Procura di Pavia, nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio. Il termine di fine indagini, indicato anche dal procuratore Fabio Napoleone in una nota a fine maggio, è il 28 settembre. La Procura dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato, dopo quello dell'8 maggio e che prelude a una probabile richiesta di rinvio a giudizio. Al momento, l'unica consulenza che ancora manca all'appello è quella psichiatrica, in carico a Roberto Catanesi. Tra le altre, già prodotte ai pm, c'è quella chiesta a Carlo Previderè per riesaminare il capitolo del Dna sulle unghie della vittima, alla luce delle ultime osservazioni difensive, e precedentemente attribuito alla linea paterna di Sempio sempre da una consulenza dell'accusa e anche oggetto di perizia in incidente probatorio. Poi, la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche di Sempio, chiesta a Cristina Cattaneo, e la consulenza supplementare sull'impronta a pallini lasciata sul pavimento della villetta il giorno del delitto, affidata a Giampaolo Iuliano e Nicola Caprioli. La prima delle tre è arrivata il 7 settembre, le altre due il 23 settembre. E dovranno, poi, essere messe a disposizione della difesa con la chiusura indagini 'bis'. Così i legali di Sempio, entro 20 giorni, potranno depositare le altre loro consulenze alle quali stanno lavorando con i loro esperti. (ANSA).