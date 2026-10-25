"E' un risultato buono, stiamo circa sul 25%, e' molto positivo anche considerando che io non ho un'organizzazione, quindi ho fatto tutto da solo e alla luce del sole". L'ha detto il senatore leghista Massimo Garavaglia, che ha sfidato Matteo Salvini alla segreteria del partito. Intercettato dopo l'esito del voto al MiCo di Milano alla domanda se i consensi avuti siano il segno di una "corrente" o un'alternativa al segretario, ha risposto: "La mia candidatura era per dare voce ad anime differenti che ci sono. Dopodiché si lavora tutti insieme. Però negare l'evidenza non fa bene a nessuno. Così ora si lavora tutti insieme, serenamente e pescando nel vivaio, come ho detto oggi". (ANSA).